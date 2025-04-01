За нарушение правил мобилизации по состоянию на сегодня заблокированы счета примерно 26 тысяч украинцев. Об этом говорится в ответе Минюста “РБК-Украина”.

По данным “Опендатабот”, с начала года было открыто 10 тысяч производств из-за просроченных штрафов. Впрочем, среди прошлогодних долгов за штрафы ТЦК не уплачено 52%.

Издание пишет, что счета блокируют чаще всего за неуплату штрафов ТЦК.

В то же время если украинцы обратились в суд с целью обжаловать штраф, то их отменяют примерно в 78% случаев, пишет “РБК-Украина” со ссылкой на слова юриста. Хотя причины для принятия этого решения судом разные.





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