Украинцы уже как-то привыкли, что поляки постоянно что-то блокируют – то зерно, то фуры, то молоко. Вот не живется спокойно историческим друзьям Украины.

На этот раз в Польше решили заблокировать украинскую древесину. Бизнес сообщил о прекращении экспорта продукции деревообработки на границе с Польшей. Как всегда, польские таможенные органы без объяснений причины заблокировали фуры с мебелью.

Формально польская сторона останавливает грузы для проверки происхождения используемого украинскими производителями сырья. Проще говоря – подозревают, что столы и стулья делают из незаконно срубленных деревьев. Да как вы могли такое подумать! Чего греха таить. Украина такая Украина. Лес был, есть и будет частью одной из коррупционных схем украинцев.

Ну а Польша, что рылом не вышла? Демократические и рыночные сотрудники польских органов власти, таможни, ревизии желают получить свою долю буквально от распила нелегальной древесины в Украине. А вы говорите – Европа, Европа.

Украинские компании стойко стоят на своем: предоставили документы для таможенного оформления, контракты на поставку сырья с филиалами ГП «Леса Украины», накладные на поставку сырья, лесорубные билеты, сертификаты происхождения продукции и другие необходимые документы, подтверждающие законность и прозрачность деятельности. Ха! Только и сказали поляки. Мол, и сами можем таких бумаг напечатать вагон и еще один вагон.

Я думаю, что проблема незаконной вырубки леса и производства из него продукции будет еще долго раздражать наших соседей. Поэтому для начала для решения проблемы необходимо участие правительства Украины в разблокировании границы, а потом нужно продолжать наводить порядок с незаконной вырубкой лесов.





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