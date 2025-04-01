Российский “Газпром” значительно нарастит поставки газа в Словакию через “Турецкий поток” с апреля, сообщил гендиректор словацкого импортера SPP Войтех Ференч. Об этом пишет Reuters.

По его словам, объемы поставок вырастут в несколько раз по сравнению с уровнем последних двух месяцев, а не просто удвоятся, как ожидалось ранее.

“У нас не будет проблем с поставками, у нас не будет проблем с подачей газа в хранилища”, — заверил торговый директор SPP Михал Лалик.

После прекращения транзита через Украину в конце 2024 года Словакия в основном получала газ из Венгрии, которая поставляет российское топливо через “Турецкий поток”. Братислава и Будапешт добиваются восстановления транзита через Украину, а Словакия даже угрожает наложить вето на помощь ЕС Киеву, если тот не пересмотрит свою позицию.





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