Долги украинцев перед микрофинансовыми организациями на начало текущего года составляет 15,77 млрд грн. Это в 1,7 раза или на 6,47 млрд грн больше, чем в начале 2024-го. Об этом сообщает “Опендатабот”.

Отмечается, что за первые три квартала 2024-го задолженность по микрокредитам удвоилась: с 9,3 млрд грн выросла до 18,47 млрд грн. К концу года долг уменьшился на 2,7 млрд грн.

По данным Нацбанка, в 2024 году украинцы оформили более 8,3 млн кредитных договоров на общую сумму 51,69 млрд грн. Хотя количество оформленных договоров почти не изменилось по сравнению с 2023 годом, объемы займов выросли аж на 27%.

Сообщается, что средняя сумма микрокредита также выросла за год — на 26%. Если в 2023 в МФО, в среднем, занимали 4926 грн, то в прошлом году средний заем уже был на уровне 6217 грн.

В среднем, микрокредитные организации выдавали 693 тысячи займов в месяц, однако месяц к месяцу количество микрокредитов менялось. Больше всего микрозаймов брали в третьем квартале: около 729 тысяч кредитов в месяц. В конце года занимать стали меньше — около 691 тыс. кредитов в месяц, впрочем начали закрывать накопленные долги.