Инвестиционный банк J.P. Morgan повысил оценку вероятности глобальной рецессии с 40% до 60% в 2025 году из-за новых торговых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Reuters.

В аналитической записке, подготовленной командой стратегов во главе с Брюсом Касманом, указано: “Подрывная политика США была признана самым большим риском для глобальных перспектив в течение всего года”.

В банке считают, что политика США стала менее дружественной к бизнесу, чем предполагалось.

“Эффект от этого повышения налогов, вероятно, будет усилен из-за ответных мер, ухудшения деловых настроений в США и сбоев в цепочке поставок”, — отметил Касман.

Подобные предупреждения также сделали Barclays и Deutsche Bank, заявив, что американская экономика может быстро скатиться к рецессии, если пошлины Трампа останутся в силе.





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