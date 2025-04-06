Огромная процессия прошла по улицам Рима в знак протеста против предложенного Европейской комиссией плана перевооружения. "Движение 5 звезд", организовавшее демонстрацию, нападает на правительство Мелони и план фон дер Ляйен. Тысячи людей вышли в субботу на улицы Рима в ответ на призыв "Движения 5 звезд" провести демонстрацию против плана перевооружения Европейского союза.
"Неожиданное количество людей, превосходящее все ожидания", - прокомментировали организаторы демонстрации, которая началась с площади Витторио и направилась к Фори-Империали. По данным источников в "Движении 5 звезд", в демонстрации могут принять участие до 100 000 человек.
Открывая шествие, лидер "Движения 5 звезд" и бывший премьер-министр Джузеппе Конте выступил с нападками на правительство Джорджи Мелони и план перевооружения, предложенный председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Сегодня мы говорим решительное и четкое "нет" растрате 800 миллиардов на перевооружение Европы, что является глупостью", - сказал Конте и добавил:"Джорджа Мелони одобрила план перевооружения Европы без какого-либо мандата, и это еще один провал ее правительства, который останется в истории".
"Я рад, что сегодня здесь присутствуют основные оппозиционные силы, потому что сегодня мы закладываем прочный фундамент для строительства альтернативного правительства. Правительство Мелони продало Италию в угоду Германии в рамках проекта, который приведет к дальнейшей дезинтеграции Европы, и это еще один ее провал". В демонстрации приняли участие члены лево-зеленого альянса и делегация Демократической партии, в том числе лидер сенаторов Демпартии Франческо Бочча.
Секретарь Демпарии Элли Шляйн не присутствовала на митинге, так как, как сообщается, она была согласна не со всем, а только с некоторыми пунктами. Центристские партии "Действие" и "Живая Италия" не присоединились.
Также на сцене на Виа-дей-Фори-Империале выступили вице-президент "Движения 5 звезд" Паола Таверна и бывший президент Палаты Роберто Фико. "Это наша площадь. Это площадь нашей идентичности и нашей гордости. С помощью демократии мы строим мир. Сегодня мы выступаем против порочной политики перевооружения. Она отбрасывает будущее всех нас. Быть здесь - значит сопротивляться и строить".
"Мы пацифисты, мы естественно здесь, и мы рассматриваем это как важный шаг к созданию альтернативы правительству", - сказал Никола Фратоянни из Альянса зеленых левых. "Я надеюсь, что в ближайшем будущем может возникнуть инициатива по мобилизации, в ходе которой мы соберемся все вместе, чтобы умножить наши народы, потому что пришло время измениться и перевернуть страницу", - добавил Анджело Бонелли.
"Потому что мы не можем допустить кражи промышленных секретов, кражи промышленных данных, кражи данных граждан. То же и с кибербезопасностью. Это также означает наличие более эффективной и более современной инфраструктуры", - заключил министр.