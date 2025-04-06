Огромная процессия прошла по улицам Рима в знак протеста против предложенного Европейской комиссией плана перевооружения. "Движение 5 звезд", организовавшее демонстрацию, нападает на правительство Мелони и план фон дер Ляйен. Тысячи людей вышли в субботу на улицы Рима в ответ на призыв "Движения 5 звезд" провести демонстрацию против плана перевооружения Европейского союза.

"Неожиданное количество людей, превосходящее все ожидания", - прокомментировали организаторы демонстрации, которая началась с площади Витторио и направилась к Фори-Империали. По данным источников в "Движении 5 звезд", в демонстрации могут принять участие до 100 000 человек.

Открывая шествие, лидер "Движения 5 звезд" и бывший премьер-министр Джузеппе Конте выступил с нападками на правительство Джорджи Мелони и план перевооружения, предложенный председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Сегодня мы говорим решительное и четкое "нет" растрате 800 миллиардов на перевооружение Европы, что является глупостью", - сказал Конте и добавил:"Джорджа Мелони одобрила план перевооружения Европы без какого-либо мандата, и это еще один провал ее правительства, который останется в истории".





"Я рад, что сегодня здесь присутствуют основные оппозиционные силы, потому что сегодня мы закладываем прочный фундамент для строительства альтернативного правительства. Правительство Мелони продало Италию в угоду Германии в рамках проекта, который приведет к дальнейшей дезинтеграции Европы, и это еще один ее провал". В демонстрации приняли участие члены лево-зеленого альянса и делегация Демократической партии, в том числе лидер сенаторов Демпартии Франческо Бочча.

"Мы здесь сегодня потому, что здесь находится часть оппозиции правому правительству, которое изолировало нас в Европе, у которого нет никакой стратегии реагирования на тарифы, кроме надежды пойти со шляпой в руке на сделку с Трампом. И вместе со всеми оппозиционерами мы хотим отправить домой правительство Джорджи Мелони и Сальвини", - сказал Бочча.

Секретарь Демпарии Элли Шляйн не присутствовала на митинге, так как, как сообщается, она была согласна не со всем, а только с некоторыми пунктами. Центристские партии "Действие" и "Живая Италия" не присоединились.

Также на сцене на Виа-дей-Фори-Империале выступили вице-президент "Движения 5 звезд" Паола Таверна и бывший президент Палаты Роберто Фико. "Это наша площадь. Это площадь нашей идентичности и нашей гордости. С помощью демократии мы строим мир. Сегодня мы выступаем против порочной политики перевооружения. Она отбрасывает будущее всех нас. Быть здесь - значит сопротивляться и строить".

"Мы пацифисты, мы естественно здесь, и мы рассматриваем это как важный шаг к созданию альтернативы правительству", - сказал Никола Фратоянни из Альянса зеленых левых. "Я надеюсь, что в ближайшем будущем может возникнуть инициатива по мобилизации, в ходе которой мы соберемся все вместе, чтобы умножить наши народы, потому что пришло время измениться и перевернуть страницу", - добавил Анджело Бонелли.

С критикой демонстрации выступил заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Антонио Таяни. "Я не понимаю, чего хочет "Движение 5 звезд", они хотят мира, но Конте в правительстве выделил больше денег на оборону", - сказал Таяни во время заключительной речи на Национальном совете партии, проходящем в Палаццо деи Конгресси в Риме. "Я хотел бы, чтобы все те, кто сегодня выходит на демонстрации, - добавил Таяни, - поняли, что обеспечение безопасности граждан - это услуга, которую политика должна оказать стране, потому что безопасность - это не пушки для развязывания неизвестно каких войн. Безопасность - это защита наших границ, защита наших семей, защита территориального единства Италии, защита нашей экономики, защита нашей промышленности".

"Потому что мы не можем допустить кражи промышленных секретов, кражи промышленных данных, кражи данных граждан. То же и с кибербезопасностью. Это также означает наличие более эффективной и более современной инфраструктуры", - заключил министр.



