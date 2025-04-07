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Сьогодні, 10:00

Німеччина забере США 1200 тонн свого золотого запасу

Категория: Новини / Економіка та фінанси

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Германия хочет забрать у США 1 200 тонн своего золота на сумму в 113 млрд. евро. Об этом сообщает Politico.

По версии издания, причиной является введенные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом пошлины мотив ЕС. 

“Правительство шокировано непредсказуемой политикой Трампа и больше не считает Америку надежным партнером. Германия обладает вторым по величине запасом золота в мире и 37% из этих запасов хранит в США в качестве гарантии, что при необходимости власти страны могут обменять золото на доллары или любую другую твердую валюту”, — пишет издание.


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