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Германия хочет забрать у США 1 200 тонн своего золота на сумму в 113 млрд. евро. Об этом сообщает Politico.
По версии издания, причиной является введенные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом пошлины мотив ЕС.
“Правительство шокировано непредсказуемой политикой Трампа и больше не считает Америку надежным партнером. Германия обладает вторым по величине запасом золота в мире и 37% из этих запасов хранит в США в качестве гарантии, что при необходимости власти страны могут обменять золото на доллары или любую другую твердую валюту”, — пишет издание.