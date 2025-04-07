“Правительство шокировано непредсказуемой политикой Трампа и больше не считает Америку надежным партнером. Германия обладает вторым по величине запасом золота в мире и 37% из этих запасов хранит в США в качестве гарантии, что при необходимости власти страны могут обменять золото на доллары или любую другую твердую валюту”, — пишет издание.