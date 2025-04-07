В понедельник, 7 апреля, акции компании Илона Маска Tesla рухнули и торговались ниже минимальной психологической отметки. Как передает УНИАН, об этом сообщает Bloomberg.

Ранее министр торговли США Говард Лютник прогнозировал, что такого никогда не произойдет. Однако в самом начале торгов акции Tesla Inc. продолжили стремительное падение.

Они, в частности, рухнули более чем на 10% - до 214,80 долларов. Это произошло на фоне потрясений на мировых рынках из-за пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом.

"Трудно недооценить негативную реакцию на тарифную политику Трампа в Китае и связь президента США с Маском. Это еще больше подтолкнет китайских потребителей покупать отечественную продукцию", - сказал аналитик Wedbush Securities Дэниел Айвс.

Ситуация на мировых рынках из-за пошлин Трампа

Как писал УНИАН, мировые рынки летят в пропасть из-за пошлин на импорт, которые ввел Дональд Трамп. Несмотря на это, администрация Трампа объявила, что пошлины никто отменять не будет.

Американский лидер сравнил катастрофическое падение рынков с "приемом лекарств". Он дал понять журналистам, что его не беспокоят такие экономические потери.

Из-за Американцы драконовских пошлин американцы начали выходить на протесты против политики Трампа и Маска. Митинги проходят под лозунгом "Руки прочь".