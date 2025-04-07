Российский хоккеист Александр Овечкин, нападающий американского "Вашингтон Кэпиталз", забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.

Это произошло во время гостевого матча с командой "Нью-Йорк Айлендерс". После заброшенной шайбы игру прервали, и хоккеист начал принимать поздравления. Уэйн Гретцки также присутствовал на матче. Для того, чтобы установить рекорд, Овечкину потребовалось 1487 матчей. Прежний рекорд Гретцки - 894 шайбы в 1487 матчах - установлен в 1999 году.

39-летний Овечкин выступает в НХЛ с 2004 года. В 2018 году на выборах президента России он поддержал Владимира Путина, став капитаном так называемой Putin team. После начала полномасштабной военной агрессии России против Украины Овечкин уклонился от прямых оценок случившегося, заявив, что "уважает своего президента", однако верит, что "все вскоре закончится".

После установления рекорда в НХЛ Овечкин поблагодарил за поддержку товарищей по команде, тренеров, свою семью и болельщиков, в том числе российских. С выдающимся достижением хоккеиста поздравили многие звезды мирового спорта, в том числе пловец Майкл Фелпс, теннисист Роджер Федерер, баскетболист Майкл Джордан.

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