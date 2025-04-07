Министерство обороны Украины разработало законопроект, предусматривающий демобилизацию военнослужащих, однако Генеральный штаб Вооруженных сил Украины выразил свое недовольство данным проектом. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на ответы Минобороны и источники в Верховной Раде, передает Фокус.





Причина заключается в том, что реализация этого документа может привести к одновременному увольнению более 100 тысяч военных, что серьезно повлияет на боеспособность армии.

По информации издания, запланированная демобилизация включает увольнение 108 тысяч военнослужащих, среди которых около 14 тысяч офицеров. В ведомстве отмечают, что такое значительное сокращение военных сил снизит укомплектованность фронтовых частей, что в условиях продолжающегося конфликта с Россией является решающим фактором.

Согласно заявлениям Главного управления коммуникаций ВСУ, законопроект не может быть внесен на рассмотрение Верховной Рады до того, как будет обеспечен надлежащий уровень укомплектованности армии. Только после этого можно будет начать процедуру демобилизации, отметили в военном ведомстве.

Согласно решению Верховной Рады от 11 апреля 2024 года, Минобороны было обязано подготовить законопроект о демобилизации в течение восьми месяцев. Однако, в связи с текущей ситуацией, Министерство обороны обратилось в парламентский комитет по вопросам национальной безопасности с просьбой перенести сроки подготовки этого законопроекта до 18 марта 2025 года.