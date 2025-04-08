Конгрессвумен украинского происхождения, республиканка Виктория Спарц заявила, что украинцы должны уступить территории и требовать отставки президента Владимира Зеленского.

Источник: интервью Спартц The Telegraph

Прямая речь: "Я просто не понимаю, как они (Украина - ред.) могут быть настроены на сохранение территорий. Если бы они выигрывали войну, это было бы совсем другое дело".

Детали: Спартц настаивает, что в нынешней ситуации "легких решений не бывает", а войну надо выигрывать быстро, иначе то, что длится долго "не очень хорошо заканчивается для демократий".

The Telegraph пишет, что Спартц с презрением относится к бывшему президенту США Джо Байдену, и его "можно сравнить только с презрением, с которым она относится к президенту Украины".

Дословно The Telegraph: "После его печально известной ссоры с Трампом в Овальном кабинете госпожа Спартц обвинила господина Зеленского в том, что он оказал „медвежью услугу украинскому народу" и „оскорбил американского президента".

Она призвала украинский народ проголосовать против своего лидера, который ведет войну, ради достижения длительного мира.

"У них будут выборы, и если они его выберут, они потеряют остальную часть страны".

Предыстория:

Первая и единственная рожденная в Украине конгрессвумен, Спартц ранее поддерживала оказание помощи Киеву. Но впоследствии она изменила свою позицию и проголосовала против передачи Украине помощи в размере $61 млрд.

в размере $61 млрд. Спартц утверждала, что ее лояльность прежде всего направлена на Америку, и заявляла, что хочет, чтобы политика в отношении границы США и Мексики была включена в пакет помощи.

Источник