Известная басня, где кульминационным является высказывание «Ты виноват лишь только тем, что хочется мне кушать» прекрасно иллюстрирует сегодняшнюю ситуацию в Украине. Она всегда была такой с момента обретения независимости в 1991 году, менялась лишь ее интенсивность. А власть временщиков не может быть другой, все так называемые реформы проводились либо для отвода глаз, либо с целью усугубления давления государственных фискальных и полицейских структур. Появился даже термин «непопулярные реформы», которые, как казалось, в некой далекой перспективе дадут какой-то положительный результат, но проходят годы, а он все не наступает. Приведу в качестве иллюстрации пост в фейсбуке одного из одесских бизнесменов, как сейчас принято говорить мовою оригіналу:

А давайте розкажу, як насправді виглядає бізнес-клімат в Україні. Не той про який нам розказують з трибун Парламенту та Кабінету міністрів, а яким я його відчуваю щодня на власному досвіді.

За останні декілька тижнів держава мені дуже наочно показала, як вона «піклується» про підприємців. Стиль державного управління у нас досі має «каральний» підхід: коли ти щось починаєш — порадитись нема з ким. А коли вже зробиш — вистроються колонни ревізорів, які знають, що ти порушив, і маєш сплатити штраф.

Мабуть саме через цю турботу я отримав:

1 000 000 грн штрафу від Податкової. За те, що наша бухгалтерія вчасно не проконтролювала, щоб всі контрагенти передали нам видаткові накладні в паперовому вигляді. Так, у нас ще багато хто ніяк не перейде на роботу із електронними документами. Ти оплатив товар, але видатками це не вважається без папірця.

Помилка? Так! Для мене це сигнал, що треба змінити деякі процеси в обліку підприємств. Але чи був тут факт несплати податків чи злий умисел? Точно ні. Але нате вам штраф – у мільйон!

260 тисяч штрафу від Держпраці. За те, що фармацевт, який вийшов на заміну в аптеку, був оформлений на іншу юрособу в нашій групі компаній.

Формально — порушення. По факту — абсурд, тому що податки ми сплачуємо за співробітників в повному обсязі.

А ще прокурори та поліцейські розслідують реконструкцію приміщень десятирічної давнини. Створюють кримінальні провадження, борються за показники успішності.

Ось уявіть, ви купуєте нерухомість, погоджуєте з органами місцевого самоврядування, потім робите реконструкцію приміщення. А через 10 років до вас заявляється прокурор з кримінальною справою та перелічує статті кримінального кодексу, які ти ніби то порушив і маєш понести за них покарання.

Та і це не все. Ледь не кожен день працівники Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів перевіряють наші аптеки.

Кожен день ми надаємо інформацію про наявність та ціни на лікарські засоби, передаємо купу документів, накладні про постачання товарів. Все це займає купу ресурсу і часу наших співробітників. Ще раз, кожен день вже декілька тижнів.

Поки що штрафів не має, слава богу. Але ще не вечір. Хоча особисто я не впевнений, що у цієї служби є повноваження на перевірку саме лікарських засобів. Можливо інших товарів так, але не ліків.

А потім мене питають – чому я більше не хочу вкладати гроші тут, купувати нерухомість в Україні і моїй любимій Одесі.

Протягом трьох років повномасштабної війни я знаходжуся в Одесі, з зовнішніми викликами я готовий працювати. Але цей «бізнес-клімат» мене вже починає напружувати.

Його треба міняти. Бо так вийде, що клімат у нас буде. А бізнесу — ні.

От уявіть, Ви виходите на вулицю а там — все державне. Жодних кафешек, одна аптека десь в місті. Два супермаркети з пустими полицями. Але це тема іншого посту) Павел Шандра.