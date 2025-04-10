Дональд Трамп, вероятно, уже наигрался в переговоры о мире в Украине и переключился на другие темы, где у него больше шансов получить легкий успех. Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый, передает УНИАН.

Так, журналист спросил дипломата, разделяет ли он распространенное мнение о том, что нынешний президент США стремится одерживать быстрые и легкие победы, а потому имеет склонность переключаться на другую тему, если не может справиться с текущей проблемой.

"Все, что вы сказали, под каждым словом подписываюсь. Оно вроде бы уже очевидно. И я вам скажу, потеря интереса США, администрации действующей, к вопросу противодействия российской войне в Украине - это хуже, чем те даже контраверсионные какие-то шаги, которые делает действующая американская администрация", - сказал Чалый.

Бывший посол Украины в США отмечает, что стратегия Дональда Трампа изначально не была проукраинской. Все, чего хотел новый президент Америки - это добиться временного прекращения огня на месяц и заявить потом, что все цели достигнуты.

Несмотря на то, что Трамп постепенно теряет интерес к войне в Украине, Чалый убежден, что шансы вернуть США на светлую сторону еще сохраняются.

"Потому что то, что Путин и Россия их "водит за нос", они уже поняли. Просто Дональд Трамп это не скажет публично, но он понял уже, что они не хотят никакого мира. Даже не хотят ему "подарить" 30 дней, чтобы он мог объявить себя претендентом на Нобелевскую премию мира. Не хочет Путин даже этого сделать для него. Нам надо всеми способами показать, что Дональд Трамп настолько уже сделал политических заявлений... Он уже инвестировал свой политический капитал в это. То есть, мы должны сделать так, что он должен остаться в игре и дать результат, за который ему все будут аплодировать, то есть за победу. А это не просто прекращение огня на 30 дней, а гарантия безопасности для Украины, деоккупация части территории Украины, поставки вооружений. Я думаю, что такой шанс еще остается", - сказал дипломат.

Война в Украине и Трамп: последние новости

Как сообщалось, по словам Владимира Зеленского, Украина проводит переговоры с Соединенными штатами относительно полного окончания войны с Россией. По его словам, у США есть "план Б" на случай неудачи с мирными переговорами. "Если у них не получится, они нам обещали сделать соответствующие сильные шаги", - сказал Зеленский.

Также президент Украины сообщил, что Трамп раздражен поведением Путина сильнее, чем это подается широкой общественности. Зеленский отметил, что идея временного прекращения огня, которую отверг Кремль, исходила непосредственно от Трампа.