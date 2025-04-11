Громадсько-політична газета "СЛОВО"
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Учора, 20:00
ВР продовжить мобілізацію та військовий стан в Україні , - Стефанчук
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11-04-2025
ВР продовжить мобілізацію та військовий стан в Україні , - Стефанчук
11-04-2025
Знайдено найстрашніших корупціонерів в Україні?
11-04-2025
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11-04-2025
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На Марсі була цивілізація, вважає вчений із Гарварду: її знищила ядерна війна
10-04-2025
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Громадсько-політична газета "СЛОВО"
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