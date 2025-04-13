В обновленном соглашении о недрах между США планируют взять под контроль газопровод, который через Украину соединяет Россию с Европой.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Источник издания сообщил, что в документе есть "требование США к Международной финансовой корпорации развития правительства США взять под контроль газопровод российского энергетического гиганта "Газпром", проходящий через Украину в Европу".

Издание не указывает о каком именно газопроводе идет речь. В собственности российского "Газпрома" нет ни одной трубы в Украине.

Через Украину проходит несколько газовых маршрутов из России в ЕС (Союз, Прогресс, Уренгой-Помары-Ужгород и другие), но все они принадлежат государству и контролируются компанией "Оператор ГТС Украины".

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