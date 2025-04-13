В марте топ-менеджеры крупнейшей криптобиржи Binance встретились с чиновниками американского Минфина, чтобы обсудить потенциальное смягчение госнадзора за компанией в рамках своего плана по возвращению на американский рынок. Параллельно Binance ведет переговоры о листинге нового стейблкоина (криптовалюты, привязанной к доллару), выпускаемого стартапом World Liberty Financial, который связан с семьей Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.

Выход токена USD1 на платформу может открыть доступ к ее огромной аудитории (свыше 250 млн пользователей) и принести семье Трампа миллиардные прибыли. Binance же сможет избавиться от юридических проблем после громкого признания в нарушении законов о противодействии отмыванию денег в 2023 году, в том числе добиться помилования от администрации США для своего основателя Чанпэн Чжао, утверждают источники. Месяц назад WSJ также узнала, что семья президента может получить долю в Binance.US — американском подразделении биржи.

Представитель Binance заявил, что компания рада сотрудничеству с правительствами, которые “стремятся сбалансировать инновации и защиту пользователей”. В World Liberty отметили, что хотят сделать USD1 “доступным для миллионов пользователей по всему миру”. Чжао от комментариев отказался, но прежде говорил, что “не обсуждал сделку с Binance.US” и “с кем бы то ни было”, но “ни один преступник не отказался бы от помилования”.

По данным WSJ, истоки сближения Binance и Трампов уходят в декабрь прошлого года на криптоконференцию в Абу-Даби. Там, в VIP-зоне для “китов” с билетами за $10000, основатель Binance Чанпэн Чжао встретился с сыном президента Эриком Трампом и другими членами его команды, включая спецпредставителя Стива Уиткоффа. Именно он тогда пообещал, что при новой власти криптоиндустрия получит поддержку, рассказывают источники.

Эрик Трамп в кулуарах говорил, что при его отце начнётся “золотой век цифровых валют” и активно продвигал World Liberty, который он соосновал с Уиткоффом и его сыновьями. Посетить конференцию даже предлагалось по скидке 21% на билеты по промокоду TRUMPPUMP21, пишет газета. В следующие месяцы после мероприятия переговоры о листинге USD1 и покупке доли в Binance.US набирали обороты.

Еще раньше, осенью 2024 года, World Liberty наняла близкого друга Чжао Рича Тео, чтобы тот помог с запуском USD1. Тео также обращался к суду с просьбой о снисхождении для Чжао.

Хотя Binance по-прежнему находится под строгим надзором Минфина, внутри компании уже обсуждаются потенциальные изменения, утверждают собеседники WSJ.