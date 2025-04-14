Пассажиропоток на въезд через украинскую границу в шестую неделю весны с 5 по 11 апреля с завершением школьных каникул остался на уровне предыдущей недели — 488 тыс., а чистый приток уменьшился с 40 тыс. до 22 тыс., свидетельствуют данные Госпогранслужбы в Facebook.

Согласно им, поток на въезд уменьшился на 3,4% — с 264 тыс. до 255 тыс., тогда как на выезд вырос на 4% — с 224 тыс. до 233 тыс.

Количество транспортных средств, которые проследовали через пункты пропуска на этой неделе, выросло со 122 тыс. до 127 тыс, тогда как поток машин с гуманитарными грузами наоборот уменьшился с 546 до 625.

Как указывает Госпогранслужба, в эту субботу по состоянию на 12:00 очередь на выезд на границе с Польшей была только на пункте пропуска (ПП) “Устилуг” — 20 легковых авто, на границу со Словакией на ПП “Ужгород” и “Малый Березный” — соответственно 25 и 10 авто, тогда как на границе с Венгрией на ПП “Тиса” и “Вилок” — соответственно 15 и 10 авто.

Суммарные показатели пересечения границы людьми на этой неделе 2025 года немного выше прошлогодних: тогда за подобные семь дней из Украины выехало 238 тыс. и въехало 234 тыс. человек, поток машин составил 116 тыс. Но в прошлом году Пасху праздновали в зависимости 31 марта (западного обряда) и 5 мая (восточного обряда), тогда как в этом году празднование приходится на один день — 20 апреля, и перед ним ожидается рост пассажиропотока.

Как сообщалось, с 10 мая 2022 года отток беженцев из Украины, начавшийся с началом войны, сменился притоком, который продолжался до 23 сентября 2022 года и составил 409 тыс. человек. Однако с конца сентября, возможно под влиянием новостей о мобилизации в России и “псевдореферендумах” на оккупированных территориях, а затем массированных обстрелов энергетической инфраструктуры, фиксировалось превышение количества выезжающих над въезжающими. Суммарно с конца сентября 2022 года до первой годовщины полномасштабной войны оно достигло 223 тыс. человек.

За второй год полномасштабной войны количество пересечений границы на выезд из Украины, по данным Госпогранслужбы, превысило количество пересечений на въезд на 25 тыс., тогда как за третий — на 187 тыс., а с начала четвертого зафиксирован небольшой чистый приток 3 тыс.

Как отметил в начале марта 2023 года замминистра экономики Сергей Соболев, возвращение каждых 100 тыс. украинцев домой дает прирост ВВП в 0,5%.

Нацбанк в январском инфляционном отчете оценил отток из Украины в 2024 году в 0,5 млн (по данным Госпогранслужбы — 0,315 млн). В абсолютных цифрах речь идет о росте количества мигрантов, которые остаются за границей, в 2024 году до 6,8 млн. НБУ также сохранил прогноз оттока в 2025 году на уровне 0,2 млн.

Согласно обновленным данным УВКБ ООН, количество украинских беженцев в Европе по состоянию на 20 марта 2025 года оценивалось в 6,373 млн, а в целом в мире — в 6,933 млн, что на 26 тыс. больше, чем на 19 февраля.

В самой Украине, по последним данным ООН, 3,665 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), в том числе около 160 тыс. человек переместили из прифронтовых районов на востоке и юге в период с мая по октябрь 2024 года в связи с активизацией боевых действий.





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