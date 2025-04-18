Печерский районный суд Киева по требованию Офиса генерального прокурора арестовал 51 земельный участок Полоховского месторождения лития в Кировоградской области.

Об этом говорится в постановлении от 7 марта 2025 года, передает LIGA.net.

Участки исследовало ООО "Укрлитийдобыча" Сергея Табалова. Компания оценила месторождение по международному стандарту JORK и готовилась к добыче лития.

Табалов вложил в исследование Полоховского месторождения более 100 млн грн, а суммарно в развитие - более 300 млн грн. Еще 119 млн грн он заплатил за лицензию. Если месторождение вернется государству, на него смогут претендовать другие бизнесмены.

Арест состоялся в рамках производства, которое расследуется еще с 2016 года. Тогда прокуратура открыла дело по факту якобы незаконного получения разрешения на добычу лития.

Согласно данным геологоразведки, запасы лития на Полоховском месторождении превышают 760 тыс. тонн эквивалента карбоната лития (760 LCE kt). Запасы лития измеряют в LCЕ - Lithium Carbonate Equivalent.

В 2021 году мир потребил 0,5 млн тонн LCЕ, а уже в 2028 году прогнозируют потребность в 6 млн тонн.

Около 60% лития в мире сейчас перерабатывает Китай.

Всего в Украине расположено четыре разведанных литиевых месторождения, два из которых - в Кировоградской области.

Литий - это редкоземельный металл, который используют для производства аккумуляторов для смартфонов, ноутбуков и электроавтомобилей, в химической и медицинской промышленности, аэрокосмической отрасли, ядерной и возобновляемой энергетике.

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