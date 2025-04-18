Вашингтон прекратит посреднические усилия между Россией и Украиной, если в течение нескольких дней не станет понятно, что мирное соглашение может быть достигнуто в скором времени. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио перед отлётом из Парижа после встречи с украинской делегацией.

"Если мир возможен, мы в деле, если нет — у нас есть другие приоритеты", — заявил глава Госдепартамента.

По его словам, США помогали Украине последние три года и желают завершения конфликта, но есть другие задачи, на которых нужно сосредоточиться.

"Сейчас мы подходим к моменту, когда нам нужно решить и определить, возможно ли это вообще или нет", — сказал Рубио.

В четверг, 17 апреля, делегации Украины и США в Париже обсуждили пути завершения войны. Среди прочего было объявлено, что команда американского президента Дональда Трампа настроена работать для прекращения войны.

Участвовавший во встречах посланника США по вопросам Украины Кит Келлог назвал встречи в Елисейском дворце по прекращению украинско-российской войны "очень продуктивными". В переговорах в Париже с американской стороны участвовал помимо Рубио и Келлога специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

Украинскую делегацию возглавили министр обороны Рустем Умеров и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. На переговорах также присутствовали представители руководства Франции, Великобритании и Германии.

Французские чиновники, комментируя результаты встреч в Париже, заявили, что они "прошли отлично" и показали, что европейцы вернулись за стол переговоров о будущем Украины. Один из советников президента Франции Эммануэля Макрона на условиях анонимности сказал, что консультации продемонстрировали "реальное совпадение" взглядов на цель Трампа положить конец войне.

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая в четверг на вопросы журналистов в Киеве, раскритиковал спецпосланника Трампа Уиткоффа. По словам украинского лидера, Уиткофф принял для себя стратегию российской стороны.

Администрация Дональда Трампа заявляет о необходимости скорейшего прекращения войны. Результатом серии переговоров стало предложение о перемирии без предварительных условий. Россия, прямо не отвергнув его, начала выдвигать условия. Боевые действия продолжаются, а в последние недели жертвами российских ракетных ударов по городам Украины стали десятки мирных жителей, самые смертоносные атаки были в Кривом Роге и Сумах.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после встречи с российским президентом Владимиром Путиным 11 апреля в Санкт-Петербурге заявил, что ключ к соглашению о мире — в вопросе о "пяти территориях". Агентство Reuters в публикации об итогах очередной поездки Уиткоффа в Россию, писало, что в беседе с Трампом его посланник назвал признание за Москвой контроля над оккупированными украинскими регионами самым быстрым способом добиться прекращения огня в Украине.

Так называемая коалиция желающих объединяет страны, которые готовы участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины после возможного заключения перемирия с Россией. В объединение входят около 30 государств — большинство стран ЕС, а также, в частности, Канада и Австралия. США среди них нет. Ряд стран заявляли о готовности отправить в Украину войска для поддержания мира, другие —оказывать поддержку в иной форме. Франция и Великобритания — неформальные лидеры этой коалиции.

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