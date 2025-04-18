Сегодня, 18 апреля, Украине вернули тела 909 павших защитников. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Фокус.

Среди возвращенных "на щите" защитников павшие из: Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направлений. А также из моргов на территории России.

Следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями министерства внутренних дел в кратчайшие сроки установят личности погибших.

Павших Защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.

В Коордштабе выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

"Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", — добавили в Штабе.

Между тем блогер Дмитрий Карпенко (Апостол) сообщил, что, вероятно, готовится обмен пленными между Украиной и РФ на Пасху.