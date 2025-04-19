В 2024 году выдачи наличных рублей через банки и банкоматы в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины достигли 1,36 трлн руб., увеличившись за год на 71,3%. Одновременно с этим приток наличных на счета в этих регионах составил почти вдвое меньше — 698,9 млрд руб., подсчитал РБК на основе данных Центробанка.

В результате оккупированные украинские области заняли восьмое место среди российских регионов по выдаче наличных, уступив наиболее экономически развитым — Москве, Московской области, Петербургу, Краснодарскому краю, Татарстану, Свердловской, Ростовской и Тюменской областям. В целом по стране граждане сняли со счетов наличные на 66,5 трлн руб., или на 4,95% больше, чем в 2023-м. При этом пополнение банковских счетов через кассы и банкоматы за год в России выросло на 5,3% — до 63,63 трлн руб.





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