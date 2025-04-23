США могут отказаться от роли посредника между Россией и Украиной, если Москва и Киев не согласятся с последними предложениями Вашингтона относительно мирного урегулирования. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, видео его ответа на вопрос журналиста публикует в частности Sky News. О том же пишет Bloomberg.

Как заявил Вэнс, предложение предусматривает замораживание конфликта примерно по нынешней линии фронта. Кроме того, из его слов следует, что проект соглашения предусматривает "определённый обмен территориями": и Украина, и Россия должны будут отказаться от некоторых территорий, которые они сейчас контролируют, в результате новая линия разграничения, возможно, не будет полностью совпадать с текущей линией фронта. Подробностей Вэнс не привёл. "Обе стороны должны сложить оружие, заморозить (конфликт) и заняться реальным развитием", - сказал он.

Вице-президент также сказал, что администрация Дональда Трампа приложила большие усилия для урегулирования конфликта, и теперь настало время, когда Россия и Украина "должны либо сказать "да", либо Соединенные Штаты должны выйти из этого процесса". О том, что в случае неудачи переговоров США выйдут из процесса мирного урегулирования, на прошлой неделе говорил и госсекретарь Марко Рубио.





Встреча в Лондоне с участием глав внешнеполитических ведомств ведущих стран Запада и Украины в среду была отменена, хотя делегация Украины и прибыла в Британию, консультации проходят на более низком уровне. СМИ ранее сообщали, что на встрече может обсуждаться последнее предложение США об условиях перемирия между Россией и Украиной. Среди таких условий назывались, в частности, прекращение огня по нынешней линии фронта, признание российской аннексии Крыма де-юре, признание российского контроля над оккупированными ею другими территориями Украины де-факто, возможная передача Запорожской АЭС под управление США, частичное снятие санкций с России. Официально мирный план администрации Трампа не опубликован, и её представители не подтверждали и не опровергали то, что он именно таков, как сообщают СМИ. Президент Украины Владимир Зеленский накануне публично отверг возможность признания Украиной Крыма российским де-юре. The New York Times связала отказ Рубио приехать в Лондон именно с этим. В Киеве заявляют о готовности к 30-дневному прекращению огня без предварительных условий.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в среду заявил, что переговоры проходят в закрытом режиме, и "любые наброски разных вариантов урегулирования не могут быть публичными". Он также не подтвердил и не опроверг сообщения СМИ о возможном приезде в Москву спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа на этой неделе.

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