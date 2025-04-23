Как отмечается в документе, экспериментальный проект упрощения предоставления субсидии завершается 07.07.2025, а экспериментальный проект упрощения льгот завершается 06.02.2026. Они показали свою эффективность, в то же время требуют некоторого совершенствования.

Предлагается закрепить подачу универсального заявления на субсидию. В отличие от упрощенного заявления по экспериментальному проекту заявители должны будут заполнять сведения об исполнителях услуг и лицевых счетах получателей услуг.

Также предлагается возможность представления для ветеранов войны заявления о постановке на учет предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая также наполняется сведениями об исполнителях услуг и лицевых счетах получателей услуг, которые предоставляются непосредственно заявителями.

Кроме того, предлагается досрочно закончить экспериментальный проект упрощения учета и предоставления льгот.

По данным авторов проекта, такие доработанные формы заявлений со сведениями о поставщиках услуг все же содержат гораздо меньше информации, чем общие формы обращения.

В Минсоцполитики ожидают, что после их внедрения и исследования использования населением через определенный промежуток времени можно будет вообще будет отказаться от расширенных форм обращения, которые сложны и громоздки по наполнению, однако пока необходимы в период усовершенствования и поиска оптимальной версии универсального заявления.

Проблемы в эксперименте

Как отметили в Минсоцполитики, в экспериментальных проектах был задействован автоматический сбор информации в государственных реестрах и ее проверки путем информационных обменов, для минимизации количества сведений, подаваемых заявителями.

Однако при реализации экспериментов были выявлены определенные несовершенства и сложности, в частности, при взаимодействии с поставщиками жилищно-коммунальных услуг и объединениями совладельцев многоквартирных домов.

Экспериментальными проектами было предусмотрено предоставление исполнителями услуг, объединениями совладельцев многоквартирных домов / жилищно-строительными кооперативами информации о перечне жилищно-коммунальных услуг, установленную и/или измененную цену и тарифы/взносы на них, адреса обслуживания, цену на услугу, размер взносов/платежей на услуги, технически реализовано путем представления этой информации в электронной форме через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

"Вместе с тем, до сих пор остаются нередки случаи непредоставления или несвоевременное предоставление всего пула информации, необходимой для выявления услуг, которым пользуется конкретное домохозяйство и принятия соответствующего решения и расчета выплат органам Пенсионного фонда Украины", - говорится в документе.