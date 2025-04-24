Часто «немые» звонки являются частью мошеннической схемы.

Бывают случаи, когда из-за перегрузки сети или плохой мобильной связи, теряется звук в телефонном разговоре. Тогда вы не слышите собеседника на другой стороне. В некоторых ситуациях телефон может звонить абоненту самостоятельно, если экран не заблокирован и произошел неконтролируемый набор случайного номера. Такое бывает, когда телефон прижать с сумкой или в кармане. Но рядом с такими случаями фиксируются целый ряд специально подготовленных «немых» звонков, которые являются частью мошеннического плана.

Чем могут навредить «немые» обзвоны

Телефонную связь используют мошенники в разных целях. Наиболее распространенными являются три причины:

подтверждение актуальности номера;

попытка записать звучание голоса;

провокация на обратный звонок.

Кому принадлежит номер телефона

Благодаря голосу можно получить немало информации о человеке. К примеру, узнать ее пол и примерный возраст. Опираясь на такую информацию, мошенники подбирают соответствующие схемы обмана, работающие на определенную целевую аудиторию. Поэтому «немые» обзвоны помогают им формировать базы данных для дальнейшей работы с этими абонентами.

Кому нужен ваш голос

Благодаря записанным нескольким словам, которые скажет человек, можно сгенерировать нужный текст. Искусственный интеллект может озвучить вашим голосом любой текст. Мошенники пользуются этим. Поэтому пока вы пытаетесь выяснить, кто и почему вам звонит, на другом конце работает диктофон, который записывает ваш голос.

Почему провоцируют перезвонить

Когда получаете звонок из неизвестного номера, и он срывается, возникает желание сразу перезвонить и все выяснить. Однако не спешите перезвонить на неизвестный номер. Это может быть мошенническая схема, по которой с вашего счета снимется немаленькая сумма за первые несколько секунд связи.

Как уберечься от мошеннических звонков

Многие люди берут себе за правило не отвечать на телефонные звонки от неизвестных номеров. Абонент, с которым не удалось установить контакт, перестает интересовать аферистов, и они со временем удаляют такой номер из базы данных.

Вместе с тем существует ряд ситуаций, когда звонок из неизвестного номера важен. Кто-то из контактов может изменить номер телефона, иногда необходимо позвонить с другого номера, когда собственный телефон разрядился или сломался. Поэтому только вам решать, от кого брать трубку. Но осмотрительность не помешает никому!





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