Тендер среди заинтересованных в концессии Черноморского контейнерного терминала (CCT) состоится во втором квартале 2025 года, подписание контракта с победителем ожидается в четвертом квартале этого года, сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий (Минразвития).

Такие планы были представлены участникам Инвестиционной конференции по реализации концессионного проекта в порту “Черноморск” (Одесская обл.), состоявшейся 24 апреля в Варшаве, сообщили в пресс-службе.

“Презентация концессионного проекта Черноморского контейнерного терминала (CCT) стала центральным событием конференции. Речь идет о долгосрочной концессии на 40 лет, охватывающей два терминала: контейнерный и универсальный с потенциалом до 760 тыс. TEU и более 5 млн тонн груза ежегодно”, — говорится в пресс-релизе министерства.

Проект передачи терминалов в порту “Черноморск” в концессию был подготовлен при участии Международной финансовой корпорации (IFC) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕВРР). Он имеет готовую тендерную документацию с четкими условиями участия, структурой рисков и гарантиями поддержки со стороны государства, уточнили в министерстве.

Как сообщалось, процесс подготовки к реализации концессионных проектов в порту “Черноморск” начался еще до полномасштабного вторжения России. Тендеры планировали объявить в 2022 году, но этого не произошло. Минразвития возобновило процессы в 2023 году. В феврале 2025 года было объявлено о подготовке двух концессионных проектов в этом порту и планах объявить конкурс до конца 2025 года.





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