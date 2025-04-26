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Сьогодні, 20:00

Юні фотографи Одеси можуть взяти участь у конкурсі "Мій світ дитинства"

Категория: Новини / Історія та суспільство

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Ко Дню защиты детей в Одессе объявлен фотоконкурс. Основная цель – это поддержка творчески одарённых детей, формирование эстетического вкуса, поиска и раскрытия творческих способностей ребенка. Конкурс также призван способствовать самореализации юных одесситов, популяризации семейные ценности. Участие в конкурсе – отличная возможность для детей показать свой взгляд на мир через фотографию.

Мероприятие будет проводиться в три этапа. Департамент труда и социальной политики Одесского горсовета назвал сроки проведения конкурса:

  1. I этап: с 25.04.2025 по 15.05.2025 года – подача заявки и фоторабот;
  2. II этап: с 16.05.2025 по 23.05.2025 года – подведение итогов конкурса;
  3. III этап: до 30.05.2025 - награждение победителей конкурса.

Номинации:

  1. «Счастливы вместе»;
  2. «Яблочко от яблоньки»;
  3. «Я одессит – я украинец»;
  4. «В объективе я и мой любимец»;
  5. «Радость каждого момента».

Заявка на участие в фотоконкурсе «Мой мир детства»

Положение о проведении фотоконкурса «Мой мир детства»

 




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