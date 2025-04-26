Ко Дню защиты детей в Одессе объявлен фотоконкурс. Основная цель – это поддержка творчески одарённых детей, формирование эстетического вкуса, поиска и раскрытия творческих способностей ребенка. Конкурс также призван способствовать самореализации юных одесситов, популяризации семейные ценности. Участие в конкурсе – отличная возможность для детей показать свой взгляд на мир через фотографию.

Мероприятие будет проводиться в три этапа. Департамент труда и социальной политики Одесского горсовета назвал сроки проведения конкурса:

I этап: с 25.04.2025 по 15.05.2025 года – подача заявки и фоторабот; II этап: с 16.05.2025 по 23.05.2025 года – подведение итогов конкурса; III этап: до 30.05.2025 - награждение победителей конкурса.

Номинации:

«Счастливы вместе»; «Яблочко от яблоньки»; «Я одессит – я украинец»; «В объективе я и мой любимец»; «Радость каждого момента».

Заявка на участие в фотоконкурсе «Мой мир детства»

Положение о проведении фотоконкурса «Мой мир детства»