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Ко Дню защиты детей в Одессе объявлен фотоконкурс. Основная цель – это поддержка творчески одарённых детей, формирование эстетического вкуса, поиска и раскрытия творческих способностей ребенка. Конкурс также призван способствовать самореализации юных одесситов, популяризации семейные ценности. Участие в конкурсе – отличная возможность для детей показать свой взгляд на мир через фотографию.
Мероприятие будет проводиться в три этапа. Департамент труда и социальной политики Одесского горсовета назвал сроки проведения конкурса:
- I этап: с 25.04.2025 по 15.05.2025 года – подача заявки и фоторабот;
- II этап: с 16.05.2025 по 23.05.2025 года – подведение итогов конкурса;
- III этап: до 30.05.2025 - награждение победителей конкурса.
Номинации:
- «Счастливы вместе»;
- «Яблочко от яблоньки»;
- «Я одессит – я украинец»;
- «В объективе я и мой любимец»;
- «Радость каждого момента».
Заявка на участие в фотоконкурсе «Мой мир детства»
Положение о проведении фотоконкурса «Мой мир детства»