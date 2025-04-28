Президент России Владимир Путин распорядился об остановке российскими войсками боевых действий в Украине на период с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая, то есть на трое суток. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Как говорится в сообщении, перемирие объявлено "исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы" в Великой Отечественной войне.

"Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру", - говорится в сообщении, при этом указано, что в случае нарушений перемирия украинской стороной "Вооружённые Силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ".

В сообщении сказано, что российская сторона "заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса".

Если прекращение огня вступит в силу, оно будет самым длительным с момента российского широкомасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Ранее Путин объявлял о прекращении огня на Пасху - оно продолжалось в течение 30 часов 19 и 20 апреля. Обе стороны обвиняли друг друга в его несоблюдении, при этом президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что воздушных тревог в это время в Украине не объявлялось.

Реакции украинской стороны на заявление Путина о перемирии с 8 по 10 мая пока не было.





Источник