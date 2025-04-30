Предположительно до осени тарифы меняться не будут. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства Украины.

Правительство продлевает действие ПСО (положение о возложении специальных обязанностей) на участников рынка электрической энергии до конца октября 2025 года. Это значит, что граждане и дальше будут оплачивать электричество по тарифу – 4,32 грн за кВт⋅год

Кроме того, по данным пресс-службы Минэнерго, «ночной тариф» для потребителей с установленным двухзонным счетчиком 2,16 грн за кВт·ч также сохраняется.

Так же около 3 млн семей в Украине получают жилищные льготы и субсидии. С 1 мая в связи с завершением отопительного сезона они будут перечислены автоматически.

В свою очередь Нацбанк Украины прогнозирует постепенное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в ближайшие годы, однако точные сроки и условия такого пересмотра остаются неопределёнными.

Прогнозируется, что в течение этого года тарифы на газ, отопление и горячее водоснабжение останутся без изменений. В сообщении НБУ говориться, что:

сложное состояние в энергетике и фискальная консолидация, вероятно, приведут к постепенной корректировке этих тарифов в последующие годы. В частности, предполагается начало постепенного приведения их к экономически обоснованным уровням с 2026 года.

Отмечается, что отсрочка повышения тарифов приведёт к более низкой инфляции, но ухудшит финансовое состояние государственных энергокомпаний.

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