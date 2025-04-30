Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых с США, и оно может быть подписано уже 30 апреля. Это со ссылкой на источники сообщают агентства Reuters и Bloomberg. Официально об этом пока не было объявлено.

Как утверждает Bloomberg, министр экономики Украины Юлия Свириденко уже отправилась в Вашингтон для подписания соглашения, переговоры о котором шли с первых недель пребывания Дональда Трампа на посту президента США.

Проект соглашения, который предусматривает создание совместного фонда для управления инвестиционными проектами в Украине, уже доработан и готов к подписанию, утверждает источник. Окончательно не согласован пока текст двух технических соглашений о функционировании фонда.

Агентство Bloomberg News ранее ознакомилось с проектом соглашения. В нём говорится, что США и Украина будут стремиться создать условия для "увеличения инвестиций в горнодобывающую, энергетическую и смежные отрасли Украины". Для этого будет создан совместный инвестиционный фонд. Стороны будут делить между собой доходы, полученные в результате его деятельности.

Сообщалось, что в ходе переговоров Вашингтон отказался от требования включить в соглашение обязательство Украины компенсировать США за сяёт деятельности фонда десятки миллиардов долларов помощи, предоставленной Киеву с начала российского вторжения. Сообщалось, что в феврале президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать первоначальный вариант соглашения, предложенный США.

Президент Дональд Трамп неоднократно призывал Украину скорее подписать соглашение, которое первоначально касалось прежде всего добычи в Украине редкоземельных металлов, и критиковал Зеленского за то, что оно до сих пор не подписано. Представители Украины в свою очередь заявляли, что хотели бы видеть в соглашении гарантии безопасности со стороны США. Ряд критиков Трампа обвиняли администрацию США в стремлении заставить Украину заключить невыгодную для неё соглашение.





Издание Axios в среду со ссылкой на источники пишет, что тема соглашения о недрах обсуждалась и во время встречи один на один между Трампом и Зеленским в Ватикане в прошлую субботу. Трамп, как утверждается, заявил Зеленскому о необходимости как можно скорее подписать его. Зеленский на встрече, как утверждает Axios, говорил, что Украина готова к уступкам в ходе мирных переговоров с Россией, но в обмен на гарантии безопасности. Президент Украины также сказал Трампу, что не признает Крым российским, на что Трамп, как утверждается, ответил, что этого не требуется. Согласно ранее опубликованному плану, де-юре признать Крым российским могут США, а не Украина.

Также, как утверждается, на встрече Зеленский подтвердил готовность Украины к прекращению огня как условию начала переговоров и призвал Трампа поддержать эту идею, на что президент США, по-видимому, согласился.

Официальных комментариев о содержании разговора Зеленского и Трампа не было. Оба лидера назвали встречу хорошей.

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