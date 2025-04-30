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Учора, 22:46

Таврія В дарує безкоштовну доставку смаколиків до дверей

Категория: Новини / Корисні поради

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Мережа супермаркетів Таврія В запускає акційну пропозицію для своїх покупців — безкоштовну доставку продуктів просто до дому.

Зробіть замовлення на суму від 999 гривень, і сервіс доставки БОНД привезе обрані смаколики безкоштовно просто до ваших дверей. Це зручно, вигідно і смачно!

Не пропустіть шанс наповнити кошик улюбленими товарами й отримати їх без жодних додаткових витрат на доставку.
Таврія В — смакуємо життя разом!




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