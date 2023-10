Мережа Таврія В: адаптація до нових умов, клієнтоцентрічність та нові регіони

Як і для багатьох рітейлерів, минулі півтора роки для групи компаній Таврія В, стали досить складними. Проте мережа спромоглася не лише успішно адаптуватися до нових умов, оперативно організувати безперебійну роботу своїх магазинів, диверсифікувати постачання, але й відкрити для себе нові регіони та вийти на якісно новий рівень розвитку.

За короткий час були повністю відновлені зв’язки з постачальниками, що розірвалися через військові події. Рітейл-команді Таврія В навіть в умовах суттєвого дефіциту вдалося диверсифікувати постачання, поповнити асортимент з урахуванням структури продажів, що суттєво змінилася та запустити нові шляхи доставки.

Зроблені заздалегідь кроки щодо до розвитку власної логістичної інфраструктури – введення в дію сучасного високотехнологічного логістичного комплексу класу А з автоматичним управлінням складськими операціями за допомогою WMS Gold-Stoc, інвестування у збільшення власного автопарку, що складається з автомобілів різних типів та вантажопідйомності – дозволило керівництву Таврія В у найбільш критичний момент створити ефективну логістичну модель та оперативне налагодити нові маршрути постачання з Європи.

Наразі частка імпортної продукції food та non-food у загальному обсязі асортименту групи компаній складає приблизно 12%. Це близько ніж 600 іноземних контрагентів та близько 30 ексклюзивних контрактів на поставку в Україну. У межах клиєнтоцентричної моделі компанія спромоглася швидко адаптуватися до споживчого попиту, що змінився. Так, в асортименті супермаркетів Таврія В з’явилося багато нових товарів власного імпорту соціального та середнього цінового сегменту в категоріях «Консерви», «Бакалія», «Молочна продукція», «Чай, кава», «Рослинна олія», які прямують з Польщі, Болгарії, Молдови, Румунії, Італії, Німеччини, Литви, Латвії. Навіть овочі та фрукти потрапляють на полиці супермаркетів з-закордону, минаючи посередників.

Задля того, щоб забезпечити покупців товарами за доступними цінами, мережа відкрила широкі можливості перед регіональними українськими виробниками, які виказали бажання та готовність до співпраці на взаємовигідних умовах.

Це дуже важливо для товарів, що виробляються під власними торговельними марками: «Сімка», «Субота», «Єврогруп», «Українська зірка», «Секретні технології», «Натхнення», Didie, Bembitto, головний асортимент складають товари соціального сегменту саме регіональних виробників. За короткий час вдалося знайти нових постачальників у регіонах, зокрема у західних та центральних областях нашої країни. Зараз на полицях Таврія В присутні приблизно 2500 найменувань food та non-food товарів, що виготовляють під власними торговельними марками більш ніж 200 українських виробників. Завдяки прагненню компанії зосередити свою діяльність навколо потреб найбільш важливої людини – покупця – та в умовах стриманого попиту компанія Таврія В систематично проводить цінові акції у тісної співпраці із постачальниками. Фахівці відділу моніторингу ретельно відстежують ситуацію на ринку по кожному товару окремо для того, щоби дати найкращу пропозицію для тих покупців, що дуже чутливі до цін.

За минули півтора роки компанія не лише не закрила жоден супермаркет. Напроти, у межах мультиформатної стратегії, що продемонструвала себе як найбільш успішна, за минулий час були відкрити більш десяти нових торговельних об’єктів. Взагалі, кількісний розвиток мережі став найбільш активним у малих форматах – «магазини біля дому», «експрес», drogerie&beauty. Врахований також інтерес покупців, що віддають перевагу раціональним покупкам – дуже сприятливі відгуки отримала нова мережа дискаунтерів Пюре, а також кафе Baguetta Espresso Bar, що працює у форматі Street food café. При розробці нової стилістичної та асортиментної концепції магазинів мережі приймається за увагу, перш за все, сучасний, розроблений саме фахівцями компанії, концептуальний підхід. Саме синергія зусиль багатьох підрозділів компанії дозволяє швидко пройти шлях від проектування та будівельного майданчику до сучасного супермаркету. При плануванні головний акцент інженерами та дизайнерами робиться на створенні торговельного простору відповідно до інноваційних трендів , що передбачає ретельний підхід до найбільш зручного процесу здійснення покупок. Асортиментна матриця сучасного концептуального супермаркету Таврія В формується на основі аналізу поведінки покупців та його переваг. В основі концепції – акцент на продуктах категорії fresh, а також на розширений асортимент готової їжі (ready to eat, ready to go). Тому, у супермаркетах, що були відкрити останнім часом, обов’язково присутні фокусні зони: fresh-арена, власна пекарня, відділ кулінарії з open kitchen, кава-пойнт, що працює у форматі coffee to go, у будь-якому супермаркеті обов’язково присутній ЗСЖ-корнер з великим вибором органічної, безлактозної, безглютенової продукції. Система графічних комунікацій у кожному торговельному об’єкті Таврія В побудована фахівцями в такий спосіб, щоб максимально залучити покупців в процес здійснення покупок і зробити його найбільш комфортним.

Приблизно десять років тому, у 2014 році, керівництво компанії прийняло найбільш доцільне рішення про активне інвестування в інновації та новітні інформаційні технології. Як результат, у 37 торговельних об’єктах мереж магазинів Таврія В та Космос встановлено 188 касових терміналів самообслуговування. Як демонструють цифри, покупці демонструють велику зацікавленість до інновації: у тих магазинах, де встановлено термінали, приблизно 46% покупок сплачуються покупцями самостійно. Проте, справжнім чемпіоном є супермаркет в Одесі за адресою: Гагарінське плато, 5/3, де 96% покупок сплачується покупцями власноруч, без залучення касового персоналу. Таврія В планує і далі послідовно та цілеспрямовано розвивати цей інноваційний сервіс-проект. Відтепер мережа тримає фокус на регіональний розвиток. Фахівці компанії постійно знаходяться у пошуку нових релевантних локацій. Завдяки налагодженій системі діалогу з девелоперами та забудовниками, що працюють у різних регіонах України, Таврія В має можливість постійно отримувати нові пропозиції, які ретельно вивчаються та прискіпливо аналізуються згідно до спеціально розроблених алгоритмів.

Справжній проривний стартап: відкриття у серпні цього року свого першого супермаркету в новому для себе регіоні – Івано-Франківську, ще раз продемонстрував, що компанія має великий потенціал подальшого розвитку та потужну ресурсну базу. Так, найближчим часом можна очкувати на темпи зростання мережі у Західному регіоні України. В межах реалізації довгострокової програми Таврія В планує продовження також зростання випереджаючими темпами мережі Пюре – супермаркетів, що та працюють у форматі «дискаунтер» та призначені для практичних покупців. Цей формат, що дуже популярний в Європі, продемонстрував себе в Україні також як досить успішний та перспективний. До кінця цього року будуть відчинені ще два магазина мережі Пюре.

Довідка. Таврія В – група мультиформатних, технологічних та гнучких компаній, яка постійно відкриває нові напрямки своєї діяльності та диверсифікує традиційні формати роздрібної торгівлі. Більш ніж 30 років вдало керує великим роздрібним бізнесом у межах мультиформатної моделі. У портфелі групи компаній більш ніж 130 супермаркетів та торговельних центрів: однойменна мережа супермаркетів у різних регіонах України, делікатес-маркети Космос, мережа drogerie&beauty Блиск&Відро, мережа супермаркетів низьких цін Пюре, мережа кафе швидкого харчування Т Спрінт, мережа Bagetta Espresso Bar, що працює у форматі Street food café, ресторани VIP-класу, цехи з виробництва м’ясних, рибних напівфабрикатів, кондитерські, кулінарні цехи, пекарні, броварня, швейне та трикотажне виробництво, підрозділи будівництва та девелопмента, великий логістичний центр, онлайн-супермаркет tavriav.ua, галерея luxury бутиків «Сади перемоги». Планується розвиток нових напрямків.