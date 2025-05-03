Национальный банк Украины (НБУ) заинтересован в выходе необанка Revolut на украинский рынок, но в рамках законодательных и регуляторных требований, поэтому ведет с ним диалог о получении банковской лицензии, сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник.

“Мы ведем диалог с Revolut, и они заявили о намерении получить банковскую лицензию. Также коммуницируем с европейскими регуляторами относительно необходимости их лицензирования для предоставления услуг украинским резидентам”, — сказал Олейник в интервью.

По его словам, Нацбанк заинтересован в выходе как Revolut, так и Wise на украинский рынок, но эти компании работают через банки других юрисдикций, а украинские потребители не всегда понимают уровень защиты своих прав.

Олейник добавил, что по оценкам регулятора, украинцы открыли примерно до 100 тыс. счетов в Revolut.

“Поэтому дальнейшее развитие таких сервисов должно соответствовать украинскому законодательству и нормативной базе”, — сделал вывод представитель НБУ.

Как сообщалось, британский финтех Revolut 11 февраля 2025 года после полуторамесячного бета-тестирования официально зашел на украинский рынок на основе лицензии, выданной Европейским центральным банком Revolut Bank UAB (Литва). Впрочем, через две недели Национальный банк Украины (НБУ) отметил необходимость получения финтехом лицензии на деятельность в Украине, которую Revolut планировал получить позже.

Переводы на карту и другим пользователям Revolut поступают за считанные минуты. Банковские переводы в Украину обычно осуществляются в течение 3–5 рабочих дней. Revolut был основан в 2015 году в Великобритании, его штаб квартира находится в Лондоне.





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