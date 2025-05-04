Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие на три дня с 7 по 9 мая, назвав его "театральной постановкой". Президент Украины сделал это заявление на пресс-конференции с журналистами. Он, в частности, сказал (цитата по "Интерфакс-Украина"):

"Просто вопрос в том, что они убивают вас до 7, потом 7 делают для себя комфортные два или три дня, а потом 11 числа снова атакуют нас ракетами. Я просто не вижу в этом никакого предложения".

Зеленский предложил объявить перемирие, как минимум, на 30 дней:

"Безусловное прекращение огня - модель, которую предложили американцы. Мы идем по ней. С этой даты или с другой - желательно раньше. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться".

Глава украинского государства также сказал, что не может гарантировать безопасность мировых лидеров, который приедут на парад в Москве 9 мая (цитата по "Интерфакс-Украина").

"Наша позиция очень проста ко всем странам, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджоги, и подрывы, и так далее. А потом обвинять нас".

Источник