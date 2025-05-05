В студии Politeka Online Стус Владимир, прогнозист, аналитик

Таймкоды: 00:00 О торговой войне: с кем и за что воюет Трамп? 15:00 Возможен ли крах США! 22:00 Обвал доллара и валютные войны 24:45 Положительное сальдо торговли Европы 29:00 Мир на грани мега обвала? 35:00 Чем чреваты масштабные пошлины Трампа для мировой экономики? 39:40 Как война Трампа влияет войну рф в Украине? 43:10 Перемирие в Украине - когда закончится война? 47:20 Как олигархи мешают развитию Украины?