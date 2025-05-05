Странам Евросоюза предложат полностью запретить поставки российского газа к концу 2027 года. Такая инициатива содержится в “дорожной карте” Еврокомиссии по отказу от “голубого” топлива из России, которая будет представлена 6 мая, рассказали Bloomberg осведомленные источники. По их словам, запрет должен затронуть как долгосрочные соглашения, так и спотовые контракты, на которые приходится около трети импорта российского газа. При этом для последних мера вступит в силу не позднее конца текущего года.

Точные сроки введения запрета будут зависеть от способности ЕС обеспечить альтернативные поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США, Катара, Канады и Африки, отметили собеседники агентства. Они также добавили, что планы по поэтапному отказу от газа из России окажут ограниченное влияние на цены и энергетическую безопасность ЕС, учитывая большие объемы СПГ во всем мире, которые должны появиться на рынке в ближайшие годы, а может и нет.





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