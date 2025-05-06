Рейтинг доверия украинцев к государственным деятелям возглавляют экс-глава ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов и действующий президент Владимир Зеленский. Как передает Фокус, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного компанией New Image Marketing Group в апреле.

Согласно опросу, Валерию Залужному полностью доверяют 33% респондентов (еще 37% — скорее доверяют). Кириллу Буданову полностью доверяют 29%, частично — 36% опрошенных. Полное доверие Владимиру Зеленскому выразили 24% участников опроса, еще 34% — скорее доверяют ему.

Высокий уровень общественного доверия также имеют командир Первого корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко, боксер Александр Усик и директор благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

В то же время наибольший уровень недоверия украинцы выразили блогеру Алексею Арестовичу: 73% респондентов заявили, что совсем ему не доверяют, еще 12% — скорее не доверяют.

Опрос был проведен путем онлайн-опроса по интерактивной структурированной анкете с 25 по 30 апреля 2025 года, опрошено 1200 респондентов на территории всей Украины (кроме населенных пунктов на временно оккупированных частях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, АР Крым). Выборка репрезентирует взрослое население Украины интернет-пользователей в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность с вероятностью 0.95 не превышает 2,89%.



