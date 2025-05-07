Министерство экономики Украины работает над разработкой Стратегии занятости населения. Ее целью является поддержание экономического развития через снижение уровня безработицы, обеспечение равного доступа к качественным рабочим местам и повышение гибкости рынка. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

“Восстановление рынка труда является одной из ключевых задач правительства. Мы имеем значительный потенциал среди ветеранов, женщин, молодежи, людей с инвалидностью, которых необходимо активно привлекать к рынку труда. Для этого мы приступили к разработке стратегии занятости, которая ориентирована не только на обновление правового поля, но и на снижение безработицы, борьбу с неформальной занятостью”.

Будущая стратегия занятости будет направлена, в частности, на:

создание новых рабочих мест: поддержка малого и среднего предпринимательства; привлечение инвестиций; развитие социального предпринимательства;

профессиональная переориентация: возможности для повышения квалификации в соответствии с потребностями рынка;

обеспечение инклюзивности: гибкие и дистанционные формы работы для молодежи, женщин, ветеранов, людей с инвалидностью;

реформа системы службы занятости: цифровизация общественных услуг, обновление Трудового кодекса, прозрачное взаимодействие с работодателями.

Стратегия будет разрабатываться в несколько параллельных этапов, таких как основательное исследование рынка труда, открытые консультации со всеми заинтересованными сторонами, формирование концепции и разработка предыдущего текста и финализация текста стратегии.

Стратегию планируется опубликовать осенью этого года.

Напомним, Государственная служба занятости Украины обнародовала тренды на рынке труда. Наиболее дефицитными являются квалифицированные рабочие и профессионалы — то есть те, которые на основе среднего образования получили специальные умения и знания, а также имеющие высшее образование.

Ранее сообщалось, что работодатели в Украине предлагают зарплаты почти вдвое меньше, чем ожидают искатели работы, а чаще всего в этом году украинцы ищут работу в сфере торговли и продаж, транспорта и логистики, в IT-секторе, а также в сфере производства и инженерии. Эти же отрасли считаются наиболее перспективными.

К тому же стало известно, что ежегодно средний возраст штатных работников в Украине растет на 4-5 месяцев.

Также с начала этого года по состоянию на середину апреля услуги Государственной службы занятости Украины получали 226 тысяч. граждан, из них имели статус безработного 163 тыс. Работой за этот период было обеспечено 80 тысяч. людей.





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