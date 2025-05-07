В последний день работы правительства Олафа Шольца, его партия представила министров новой правящей коалиции. Самого Шольца провожали с поста канцлера под одну из песен группы "Битлз".

В Германии все готово к приходу нового правительства. Смена одного кабинета министров на другой будет частичной, поскольку социал-демократы остаются у власти. После распада "светофорной коалиции" политику в Берлине со вторника, 6 мая, будет определять новое правительство консерваторов из блока ХДС/ХСС и демократов из СДПГ. Раньше такие коалиции называли "большими", потому что они объединяли две крупнейшие политические силы. Сейчас, по итогам досрочных февральских выборов, у социал-демократов третье место и худший результат за более чем 100 лет партийной истории.

На этом фоне СДПГ, оставаясь у власти, очевидно, взяла курс на омоложение. В понедельник, 5 мая, то есть за сутки до избрания в бундестаге нового канцлера, которым, скорее всего, станет 69-летний глава ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz), партии торжественно подписали коалиционное соглашение, а социал-демократы в последний момент представили свою семерку будущих министров - четыре женщины и трое мужчин. А ранее свою квоту новых министров представил блок ХДС/ХСС.

Новые лица социал-демократов

Как и ожидалось, главный пост - министра финансов и вице-канцлера - займет сопредседатель СДПГ, 47-летний Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil). А вот другому сопредседателю партии, Заскии Эскен (Saskia Esken), места в новом правительстве не нашлось. Ее судьбу решат до партийного съезда в июне. Ларс Клингбайль (слева) и новые члены правительства от СДПГФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Из правительства Шольца в кабинете Мерца свой пост сохранил лишь один человек - Борис Писториус (Boris Pistorius), который остается министром обороны. Сейчас он - самый популярный политик в Германии. К слову, часть социал-демократов на прошедших парламентских выборах предлагала выдвинуть кандидатом на пост канцлера именно Писториуса, а не Шольца, но он отказался.

Министром труда станет бывшая председатель бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas). Есть и немало новых и молодых лиц. Министерство развития возглавит 35-летняя дочь мигрантов из Ирака Рем Алабали-Радован (Reem Alabali Radovan), которая до этого была уполномоченной по вопросам интеграции. 37-летняя недавняя предпринимательница Верена Хуберц (Verena Hubertz) станет министром строительства. Главой Минэкологии будет Карстен Шнайдер (Carsten Schneider), который до этого был уполномоченным по делам восточных земель. Штефани Хубиг (Stefanie Hubig) сменит кресло министра образования в земле Рейнланд-Пфальц на должность федерального министра юстиции.

Во вторник, 6 мая, все 18 членов правительства будут формально номинированы и приведены к присяге. Будущий канцлер Мерц пообещал руководить страной "сильно, планомерно и с доверием".

Плей-лист Шольца для оркестра бундесвера

Олаф Шольц уходит с поста канцлера, но остается в политике, сменив кресло главы правительства на кресло рядового депутата. Это довольно редкий, хотя и не единственный случай в истории Германии. Шольц войдет в историю, прежде всего, как канцлер, который создал с "зелеными" и либералами первую в Германии трехпартийную коалицию, но не смог удержать ее от распада. На его правление пришлось полномасштабное вторжение России в Украину. Произнесенную в бундестаге в первые дни войны речь Шольца о "смене эпох" (Zeitenwende) в Германии и на Западе в целом сразу назвали исторической, хотя потом канцлера критиковали за нерешительность.

Так провожают канцлеров (архив, 2021 год)Фото: Odd Andersen/AFP/dpa/picture alliance

По традиции, вечером, в конце последнего рабочего дня канцлера провожает оркестр бундесвера. Торжественная церемония с факелами и оркестром - дань прусской традиции и высшая воинская честь, которая оказывается в Германии видным гражданским политическим деятелям. Так провожают канцлеров, президентов, министров обороны. Каждый выбирает три музыкальных композиции по своему вкусу. Плей-лист Олафа Шольца - классика разных эпох - "In My Life" "Битлз", отрывок из одного из бранденбургских концертов Баха и песня "Respect" Ареты Франклин. Столичные журналисты говорят, что у канцлера Шольца, который запомнится стилем сухого и сдержанного на эмоции бюрократа, оказался "неплохой музыкальный вкус".

Также поводом для обсуждений журналистов за день до присяги нового правительства стал пол и имя нового пресс-секретаря. Это снова мужчина, и его снова зовут Штефан - журналист газеты Süddeutsche Zeitung и специалист по внешней политике Штефан Корнелиус (Stefan Kornelius). Это уже третий "Штефан" во главе пресс-службы правительства ФРГ за многие годы. До него были Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) и Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), который был пресс-секретарем при Ангеле Меркель (Angela Merkel). Как шутят журналисты, некоторые вещи в немецкой политике не меняются.