Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию “Леруа Мерлен Украина” (французская сеть гипермаркетов товаров для дома и ремонта) на 1 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Штраф назначен за совершение двух (по 500 000 грн за каждое) нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

В сообщении говорится, что “Леруа Мерлен Украина” в 2024 году дважды не предоставила запрашиваемую информацию на требования государственного уполномоченного.





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