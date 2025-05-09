Венеция медленно, но верно уходит под воду: за последнее столетие город опустился почти на 25 сантиметров, а уровень моря в регионе вырос еще на 30. Инженер Энтер Театини предложил нестандартное решение — поднять город, закачав соленую воду глубоко под землю. Это дало бы Венеции «два или три десятилетия передышки», пишет CNN.

Суть идеи — использовать технологию, аналогичную той, что применяют в Северной Италии для хранения газа. Летом, когда подземные хранилища заполняются, земля чуть приподнимается, а зимой, при отборе газа, опускается.

«Наша задача — не извлекать воду, а наоборот, закачивать ее обратно», — объясняет Театини.

План предусматривает бурение около дюжины специальных скважин по периметру длиной 10 километров вокруг Венеции. За счет этого уровень земли должен постепенно подняться. Главное — не допустить прорыва воды на поверхность, в этом поможет толстый глиняный слой под лагуной.

Чтобы не вызвать подземных толчков, подъем Венеции ограничат 20-30 сантиметрами. По замыслу инженера, город как бы будет «плавать» на мягкой подушке из воды, в то время как земля вокруг останется стабильной.







