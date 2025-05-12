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Сьогодні, 12:00

Новий уряд Німеччини скоротить публікацію даних про постачання зброї Україні

Категория: Новини / Події

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительственных кругах. По его словам, цель новой политики — добиться “стратегической двусмысленности” при обнародовании данных, чтобы не давать России преимуществ. Власти ФРГ намерены прекратить публиковать на официальном сайте список военного оборудования, поставляемого Киеву. Этот перечень регулярно обновляют с июня 2022 года под давлением депутатов и СМИ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Париж 7 мая также заявил, что они договорились больше публично не говорить об отдельных системах вооружений для Украины. “Мы решили, что не будем предоставлять четкую информацию в определенных областях”, — ответил он на вопрос о поставке Украине немецких ракет TAURUS. По словам Макрона, стороны не будут говорить о категориях и моделях оружия, “потому что вполне может быть, что российская армия также услышит ответы”.


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