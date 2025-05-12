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«Такого на планеті ніде не існує» Еколог Вадим Манюк про флору на Каховському водосховищі

Категория: Новини / Видео

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Берег колишнього Каховського водосховища вкритий мушлями, а з висохлого ґрунту проросла біла верба. Еколог Вадим Манюк розповідає, за майже рік після підриву росіянами Каховської ГЕС на 150 тисячах гектарів штучно створеної водойми нині густий ліс. Флора різноманітна: більшу територію займає верба заввишки 2,5-3 метри, водяний щавель та західний каркас. З часом, каже Вадим Манюк, кількість цих дерев та рослин зменшиться, також засіються нові види: в’яз та навіть дуб звичайний. 

Детальніше—у матеріалі Суспільного. 

00:00 «Суцільне море з верби» 

00:54 «Майже 150 тисяч гектарів нових насаджень» 

03:28 «Тріщини грунту виконують свою функцію» 

05:50 «Комахи провокують розростання лісу» 

Кореспондентка Поліна Паламарчук, оператор Юрій Тинний, режисерка монтажу Наталя Астратова 

Текстова версія: https://suspilne.media/dnipro/749783-...




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