«Такого на планеті ніде не існує» Еколог Вадим Манюк про флору на Каховському водосховищі

Берег колишнього Каховського водосховища вкритий мушлями, а з висохлого ґрунту проросла біла верба. Еколог Вадим Манюк розповідає, за майже рік після підриву росіянами Каховської ГЕС на 150 тисячах гектарів штучно створеної водойми нині густий ліс. Флора різноманітна: більшу територію займає верба заввишки 2,5-3 метри, водяний щавель та західний каркас. З часом, каже Вадим Манюк, кількість цих дерев та рослин зменшиться, також засіються нові види: в’яз та навіть дуб звичайний.

Детальніше—у матеріалі Суспільного.

00:00 «Суцільне море з верби»

00:54 «Майже 150 тисяч гектарів нових насаджень»

03:28 «Тріщини грунту виконують свою функцію»

05:50 «Комахи провокують розростання лісу»

Кореспондентка Поліна Паламарчук, оператор Юрій Тинний, режисерка монтажу Наталя Астратова

Текстова версія: https://suspilne.media/dnipro/749783-...