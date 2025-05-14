Верховная Рада одобрила за основу проект закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги и учете убытков в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества”. Соответствующий законопроект №13155 в первом чтении на заседании во вторник поддержал 271 народный депутат, сообщается на сайте парламента.

Его целью в пояснительной записке указано “урегулирование на законодательном уровне вопроса об освобождении собственников жилья от оплаты услуг по управлению многоквартирным домом (уменьшение платы по решению совладельцев) в случае его повреждения или разрушения, что привело к невозможности его дальнейшей эксплуатации, на период его восстановления”.

Авторы законопроекта отмечают, что в настоящее время более трех миллионов граждан имеют поврежденное или разрушенное жилье. Однако из-за отсутствия четкого законодательного урегулирования отдельные управляющие, председатели правлений ЖСК и ОСМД продолжают начислять плату за жилищную услугу и т.п. совладельцам/собственникам уничтоженного или поврежденного имущества.

Поэтому законопроектом предлагается установить, что на время военного положения и в течение года после его прекращения не начисляется и не уплачивается плата за услугу по управлению многоквартирным домом, в случае его повреждения или разрушения вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных невозможностью вооруженной агрессией РФ против Украины людей и/или имущества совладельцев.

Как сообщалось, ранее первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Михаил Цымбалюк признавал, что владельцы разрушенного жилья также вынуждены платить налог на недвижимость и обещал, что Верховная Рада исправит это.





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