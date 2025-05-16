Переговоры России и Украины стартовали в Стамбуле. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Турции, передает DW. Делегации Москвы и Киева встретились в президентском дворце Долмабахче на берегу Босфора.

Встреча представителей США и РФ

Представители Соединенных Штатов пообщались с членами делегации РФ в Стамбуле до их прямого контакта с Украиной. После встречи с американской стороной помощник президента РФ Владимир Мединский присоединился к российской делегации.

Reuters: РФ настаивала, чтобы переговоры с Украиной проходили без Вашингтона и Анкары

Россия требовала, чтобы переговоры с Украиной в Стамбуле проходили без представителей США и Турции, передало агентство Reuters со ссылкой на украинский диписточник 16 мая. По его оценкам, этот шаг свидетельствует о том, что Москва "подрывает мирные усилия". Представители Турции и США должны были покинуть площадку сразу после приветствия, отмечали российские госСМИ.

В начале встречи обращение зачитал глава МИД Турции Хакан Фидан. Он поприветствовал стремление к миру руководства РФ и Украины.

Возможность встречи Путина и Зеленского и "меры по укреплению доверия"

Reuters сообщило, что будет обсуждаться возможность встречи украинского лидера Владимира Зеленского и главы российского государства Владимира Путина.

По данным собеседника агентства, требуются "меры по укреплению доверия". "Мы понимаем, что для того, чтобы любая дипломатия была результативной, необходимо прекращение огня. Реальное, прочное и хорошо контролируемое", - сказал украинский источник.

"Также необходимы гуманитарные меры по укреплению доверия, такие как возвращение украинских детей, задержанных мирных жителей и обмен военнопленных по принципу "всех на всех", - добавил он.

Ермак: Наш приоритет - безусловное прекращение огня

"Украина готова к миру и длительному и безусловному прекращению огня. Также готовы к встречам и переговорам на самом высоком уровне", - сообщил в Telegram глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Украинская делегация сегодня в Стамбуле для того, чтобы достичь безусловного прекращения огня, - это наш приоритет", - указал он.

Умеров: Киев готов к прямым переговорам к Москвой

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров, который возглавляет украинскую делегацию в Стамбуле, перед началом встречи заявил, что Киев готов к полному и безоговорочному прекращению огня и проведению прямых переговоров с Россией на высшем уровне.

"Мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям, включая полное прекращение огня не менее на 30 дней и осуществление гуманитарных мер, таких как возвращение насильственно депортированных украинских детей и обмен военнопленными по формуле "все на всех", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook .

Переговоры с Келлогом и Заутером

До этого Ермак, а также министр обороны Украины Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига встретились со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, советником премьер-министра Великобритании по вопросам нацбезопасности Джонатаном Пауэллом, дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном и советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтером Заутером (Günter Sautter).

"Скоординировали позиции перед встречей украинской и российской делегаций в Стамбуле", - пояснил Ермак.

Украина готова к полному и безусловному прекращению огня, а также к прямым переговорам на самом высоком уровне, в свою очередь отмечал глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров.