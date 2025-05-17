На сегодня Украина выплатила 770 млн долларов авансом иностранным компаниям за оружие и боеприпасы, которые так и не были поставлены. Как передает УНИАН, об этом со ссылкой на данные украинского Минобороны, а также другие документы сообщает Financial Times.

Довольно показателен случай с владельцем оружейного магазина на окраине города Тусон (Аризона, США) по имени Таннер Кук. Несколько лет назад его компания OTL получила контракт на 49 млн евро на поставку оружия Силам безопасности и обороны. Но боеприпасы, которые продавал Кук, так и не прибыли в Украину. Несмотря на то, что украинская сторона выиграла арбитраж в Вене, вернуть уплаченные компании деньги не удалось.

В конце 2022 года Украина получила заманчивое предложение от американской компании Regulus Global. Впоследствии Regulus подписал контракт с украинским Спецтехноэкспортом на сумму до 1,7 млрд долларов.

В государственном предприятии утверждают, что они осуществили 162,6 млн долларов авансовых платежей и депозитов в пользу Regulus Global для реализации части контрактов на поставку 155-мм снарядов, а также другие платежи на сумму 14 миллионов евро. Впрочем, Regulus нарушил условия контракта и до сих пор не вернул Киеву средства.

Как говорят в государственном предприятии, с сентября 2024-го Regulus прекратил любую связь и не отвечает на письма. Украинские чиновники считают, что американская компания потратила авансовые средства, в частности, на создание производственных мощностей.

"Они использовали деньги, которые мы им отправили... на покупку новых активов", - отметил бывший глава Спецтехноэкспорта Алексей Петров. Сейчас предприятие пытается вернуть средства через арбитражное производство.

Это лишь вершина айсберга проблем, с которыми сталкивается Украина при закупках оружия.

В апреле 2022 года Укрспецэкспорт приобрел 120-мм минометы из Судана у продавцов, которые, как впоследствии оказалось, были тесно связаны с российской ФСБ, а также с ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Подобные шаги были в определенной степени вынужденными. Для понимания, в 2022 году ежегодное производство снарядов в Европе, пригодных для советских артиллерийских систем, которые использует Украина, составляло 600 тыс. единиц. Этого было достаточно лишь на один месяц боев (РФ выпускала по 1,8 млн снарядов ежемесячно).

Ситуация с закупками ухудшается и из-за внутренних коррупционных скандалов. Некоторые из чиновников, которые отвечали за оборонные закупки, уже уволены, а некоторым другим предъявлены обвинения. На сегодня расследуют десятки контрактов, которые вызывают подозрения в злоупотреблениях.

Оружие для Украины: последние новости

Напомним, недавно Берлин передал нашей стране новый пакет военной помощи. В него вошли, в частности, ракеты для современных систем противовоздушной обороны IRIS-T, снаряды для САУ Gepard, боеприпасы для танков Leopard-2 и артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм.

В то же время, как стало известно, новое правительство Германии больше не будет публично обсуждать возможность отправки Украине авиационных крылатых ракет Taurus. По словам основателя БО "Реактивная почта" Павла Нарожного, ракеты Taurus будут переданы Украине, вопрос только в том, когда это произойдет.