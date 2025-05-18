 
Информация к новости
0
Сьогодні, 12:00

Суд закрив справу про розподіл майна Порошенка

Категория: Новини / Події

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Винницкий суд закрыл производство по делу о разделе имущества Петра и Марины Порошенко из-за отсутствия предмета спора. Об этом сообщает Суспільне.

В ходе заседания адвокат Марины Порошенко подтвердила, что иск был подан ею, чтобы получить доступ к активам, которые из-за санкций СНБО в отношении пятого президента оказались заблокированы.

“Марина Порошенко не находится под санкциями и имеет полное право на свою долю имущества, приобретенного в браке. Именно поэтому мы подали иск о разделе”, — сказала Кристина Мысенко.

 Согласно декларации, совместные активы супругов Порошенко составляют 17,1 млрд гривен.

Адвокаты Порошенко намерены подать апелляцию.

Напомним, в конце апреля Марина Порошенко подала иск в суд о разделе имущества.

В феврале против бывшего президента Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции. Также против него сейчас расследуются уголовные дела. 




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 