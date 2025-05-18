Винницкий суд закрыл производство по делу о разделе имущества Петра и Марины Порошенко из-за отсутствия предмета спора. Об этом сообщает Суспільне.

В ходе заседания адвокат Марины Порошенко подтвердила, что иск был подан ею, чтобы получить доступ к активам, которые из-за санкций СНБО в отношении пятого президента оказались заблокированы.

“Марина Порошенко не находится под санкциями и имеет полное право на свою долю имущества, приобретенного в браке. Именно поэтому мы подали иск о разделе”, — сказала Кристина Мысенко.

Согласно декларации, совместные активы супругов Порошенко составляют 17,1 млрд гривен.

Адвокаты Порошенко намерены подать апелляцию.

Напомним, в конце апреля Марина Порошенко подала иск в суд о разделе имущества.

В феврале против бывшего президента Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции. Также против него сейчас расследуются уголовные дела.