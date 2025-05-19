Йоханнес Питч, австриец филиппинского происхождения, исполнил композицию "Wasted Love" в стиле поп-опера и покорил сердца профессионального жюри и зрителей. Фаворит букмекеров - Швеция - оказалась лишь на 4 месте.

Австрия победила в конкурсе песни Евровидение 2025 с оперной балладой 24-летнего JJ (Йоханнеса Питча) "Wasted Love" ("Напрасная любовь"). Конкурс прошел в швейцарском Базеле.

Конкуренция была высока, до самого последнего момента в конкурсе лидировал Израиль с песней "New Day Will Rise" ("Новый день настанет") в исполнении Юваль Рафаэль. Израильтянка выиграла зрительское голосование, но не вызвала особого восторга у жюри. Фаворитом профессионалов стал австриец и по сумме двух голосований стал победителем.

Замкнул тройку эстонский певец Томми Кэш с песней "Espresso Macchiato".

Фаворит букмекеров - Швеция с песней про сауну от финского трио KAJ - оказалась лишь на четвертом месте.

Для Австрии это третья победа, предыдущие успехи были в 1966 и 2014 годах. Страна также является рекордсменом по самому большому перерыву — 48 лет — между победами.

В интервью Euronews JJ объяснил, что его песня о неразделенной любви и поиске сил через болезненные эмоции: «Песня довольно грустная, но есть надежда, что всегда есть свет в конце туннеля. И если у вас короткая плохая фаза, это значит, что вы можете ее преодолеть, потому что... это же не конец света. Вы всегда выходите из любой ситуации на позитивной ноте. Надежда умирает последней».

Всего в церемонии приняли участие 26 конкурсантов, при этом рекордное количество исполнителей пело на своих родных языках — самое разнообразное представительство с 1999 года.

Несмотря на то, что талисман этого года символизирует "единство", конкурс также был охвачен политическими разногласиями по поводу выступления Израиля. Пропалестинские протесты прошли за пределами мероприятия, а более 70 бывших конкурсантов подписали открытое письмо с требованием исключить Израиль и его национальную телекомпанию KAN.

В этом году Европейский вещательный союз ужесточил кодекс поведения конкурса, призвав участников уважать такие ценности "Евровидения", как "универсальность, разнообразие, равенство и инклюзивность", а также его политическую нейтральность.

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