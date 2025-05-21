Политик из группы беглого молдавского олигарха Илана Шора Виктория Фуртунэ заявила о стремлении вернуть Молдове Буджак – историко-географический регион, являющийся югом современной Одесской области.

Как сообщает "Европейская правда", видео с публичным выступлением разместила сама Фуртунэ в своем Telegram-канале.

Политик заявила, что Молдова должна требовать пересмотра границ и возвращения Буджака, чтобы иметь доступ к морю.

"Мы искалечены границами, проведенными под линейку. Нас лишили выхода к морю через Буджак, а без выхода к морю Молдова – как лев на привязи. Я знаю, как вернуть Буджак уже сегодня, и это актуально как никогда", – сказала Фуртунэ.

Она утверждает, что Молдова могла бы требовать пересмотра границ, поскольку "не существует ни одного международного договора, ратифицированного Молдовой, где она бы признавала утрату Буджака".

"Мы больше не хотим маленькую покорную Молдову – мы хотим большую Молдову... Нужно возвращать все, что у нас украли – имя, историю, язык, выход к морю", – заявила политик.

В прошлом Виктория Фуртунэ была прокурором. В прошлом году она сняла свой предвыборный ролик с голубем в руках в центре Тирасполя – столицы непризнанного Приднестровья.

Во время и после кампании появились многочисленные доказательства того, что она действовала в интересах группы одиозного Илана Шора – осужденного в Молдове экс-олигарха, который скрывается в Москве и продолжает руководить группой влияния Кремля в Молдове.

Фуртунэ тогда не опровергла доказательства связи с Шором, отметив лишь, что пока не считает такую поддержку преступлением.

В этом году Фуртунэ возглавила формально независимую партию "Молдова Маре" (Велкая Молдова)

Ранее в этом году претензии на "Южную Бессарабию" звучали от пророссийской болгарской партии "Возрождение" Костадина Костадинова





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