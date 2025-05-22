Показатель теневой экономики Украины составляет 19,3% ВВП.

Такие данные содержатся в инфографике теневой экономики всех стран мира, которую подготовила компания Visual Capitalist, пишет УНИАН.

"Показатель Украины, согласно приведенным данным, составляет 19,3%, тогда как в некоторых богатых странах размеры теневой экономики оценивают лишь в 5-6% ВВП", - говорится в сообщении.

До начала полномасштабной войны уровень теневой экономики в Украине оценивали в 30%. Среди сфер, где наблюдали определенное улучшение ситуации называли складское хозяйство, а также почтовую и курьерскую деятельность, напоминает агентство.

При этом ситуация в Беларуси и РФ очень похожа на украинскую. Значительно лучше ситуация с теневой экономикой в Польше и странах Западной Европы.

Из инфографики, сделанной на базе отчета Ernst & Young Global Shadow Economy Report 2025, видно, что первое место в общем зачете занимает африканская Сьерра-Леоне. Ее теневая экономика составляет 64,5% валового внутреннего продукта. В Нигере и Непале объем теневой экономики составляет более половины ВВП.

"Мировая теневая экономика ежегодно генерирует триллионы долларов дохода за счет преступной деятельности и других нерегистрируемых транзакций. В государствах с низким уровнем дохода теневая деятельность составляет большую часть ВВП. Теневая экономика охватывает многие сферы. Это могут быть нелегальные предприятия, торговля наркотиками, операции с наличными, которые проводят вне бухгалтерских книг и т.д.", - сообщает УНИАН.

Напомним:

Ранее председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал в интервью ЭП, что в Украине в начале 2024 года в тени находилось 500 млрд грн незадекларированных налогов. После проделанной работы может быть где-то 420-430 млрд грн. "Мы считаем, что в тени где-то половина экономики, но есть отрасли, например, торговля, где 60-70%", - отметил Гетманцев.

Также ранее сообщалось, что Индекс инвестиционной привлекательности Украины вырос до 2,49 балла в 2024 году (из 5 возможных) с 2,44 балла в 2023 году. Согласно данным исследования Европейской Бизнес Ассоциации в партнерстве с NEQSOL Holding, с 84% в прошлом году до текущих 79% снизилось количество руководителей бизнеса, которые считают инвестиционный климат в Украине неблагоприятным.