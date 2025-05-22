Журналист и главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов сообщил, что мобилизовался в ряды Национальной гвардии Украины.

Источник: комментарий Бутусова в эфире "Радио Свобода"

Детали: Одной из причин своего решения Бутусов назвал отсутствие четкой коммуникации военного руководства, в частности в недавнем сообщении командира батальона 47-й ОМБр Александр Ширшина, который обвинил командование в "дебильных задачах" и неоправданных потерях людей на Курщине.

Прямая речь Бутусова: "Война требует решений по существу. Именно поэтому я решил идти в армию".

Предыстория:

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин ("Гений") обвинил командование в "дебильных задачах" и неоправданной потере людей на Курщине, а также написал рапорт с просьбой отстранить его от должности.

В Генштабе заявили, что создали рабочую группу для изучения изложенных в публикации Ширшина обстоятельств и пообещали по результатам проверки принять "соответствующие решения".

Командиры нескольких подразделений ВСУ отреагировали на рапорт комбата 47 бригады "Магура" Александра Ширшина, который тот подал из-за "дебильных задач" – позицию комбата раскритиковали.

Позже комбат 47 бригады "Магура" Александр Ширшин рассказал, что вышел со своим заявлением в публичное пространство после ряда внутренних официальных и неофициальных обращений, которые были проигнорированы.

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